2ª parte: o que são mitos e verdades sobre a saúde de cães e gatos

Cachorro labrador Crédito: Pixabay

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi dá sequência a sua série de explicações sobre os mitos e verdades em torno da saúde dos cães e gatos. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Clube Pet CBN - 02-12-20

AS ORIENTAÇÕES DA TATI:

1) Fêmeas precisam ter ao menos uma ninhada durante a vida: MITO!

Essa é uma crença popular que ajuda, e muito, a gerar filhotes indesejados que depois podem não ter um destino feliz, piorando a questão do abandono de cães e gatos. Não há razão para acreditar nisso, pois as fêmeas de cão e gato não pensam como nós humanos e não terão questões psicológicas para resolver caso não sejam mães “ao menos uma vez”. Além disso, o fato delas não se reproduzirem também não vai deixá-las mais predispostas ao câncer como muitos acreditam.

2) Comer grama é um sinal de que meu animal está com dor de barriga: MITO!

Comer grama é normal! As fibras vegetais ajudam os animais a fazer a digestão. Na natureza os animais que caçam animais herbívoros, muitas vezes começam se alimentando pelas vísceras, ricas em plantas e fibras. Conheço animais que, além de grama, comem alface, rúcula e outros alimentos verdes. Comer grama também é uma técnica de caça que ajuda o animal a obter informações da sua presa no ambiente. Em algumas situações realmente os animais comem grama porque estão com desconforto gástrico. Dor de estômago, gastrite, verminose, dificuldade para digerir um alimento ou ingestão de alimentos estragados, podem ser causas para a ingestão de grama, mas isso deve estar associado a outros comportamentos ou sintomas que indiquem que ele possa estar doente.

3) A boca do cão ou gato é mais limpa que a boca dos humanos: MITO!

A boca dos seres vivos é composta por uma infinidade de bactérias que com o passar dos anos podem levar ao acúmulo de placa bacteriana nos dentes e à doença periodontal nos animais mais velhos. Além disso, nossos amigos têm o hábito de cheirar tudo que está ao seu alcance no ambiente e a área anal e genital de seus “amigos” como forma de reconhecimento. Por sorte, nosso sistema imunológico costuma ser bastante eficiente e os micro-organismos presentes na boca dos animais são combatidos com eficácia!

4) Não opero meu animal pois ele é muito velho para ser anestesiado: NÃO É BEM ASSIM!

Antigamente os protocolos de anestesia e cirurgia deixavam a desejar no quesito segurança, podendo até colocar em risco a vida de um animal em condição de saúde mais fragilizada. Mas atualmente existem protocolos anestésicos seguros, profissionais especializados e altamente capacitados, além de centros cirúrgicos com excelentes equipamentos de monitoramento. Além disso, os exames complementares pré-operatórios que avaliam as condições do sangue, rins, fígado e coração e outros, garantem maior a segurança ao procedimento e tranquilidade ao tutor.

5) O leite ajuda a tratar um animal intoxicado: MITO!