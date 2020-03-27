Club Sandwich à moda do Chef Juarez

Club Sandwich Crédito: Pixabay

Neste sábado (28), no CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina sua releitura de um clássico que surgiu na gastronomia norte-americana: o "Club Sandwich". Confira a receita à moda do Chef Juarez"!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - 1.57s - 28-03-20

A RECEITA:

[Rende 4 porções]

Ingredientes:

12 fatias de pão integral light sem casca ligeiramente torradas

8 folhas de alface-crespa lavadas e higienizadas

160g de peito de peru defumado

8 fatias de bacon

160g de mussarela fatiado

8 rodelas de tomate

8 pepinos em conserva fatiados (opcional)

Maionese light

Mostarda de Dijon

Preparo:

Em um refratário, coloque as fatias de bacon entre folhas de papel absorvente e asse por 6 a 8 minutos no microondas em frequência alta.

Passe um pouco de maionese e a mostarda de Dijon em 4 fatias de pão.

Sobre elas, distribua as folhas de alface, as rodelas de tomate e os pepinos fatiados.

Em outras 4 fatias de pão, passe maionese nos dois lados e coloque sobre as fatias de pepinos.

Sobre elas, distribua o peito de peru defumado, mussarela e bacon torrado.

Passe maionese e mostarda de Dijon sobre as 4 fatias restantes de pão e finalize os sanduíches.

Corte-os na transversal e sirva.

Dica do chef: