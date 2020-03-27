Club Sandwich à moda do Chef Juarez

Neste sábado (28), no CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina sua releitura de um clássico que surgiu na gastronomia norte-americana: o "Club Sandwich". Confira a receita à moda do Chef Juarez"!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 1.57s - 28-03-20
A RECEITA:
[Rende 4 porções]
Ingredientes:
12 fatias de pão integral light sem casca ligeiramente torradas
8 folhas de alface-crespa lavadas e higienizadas
160g de peito de peru defumado
8 fatias de bacon
160g de mussarela fatiado
8 rodelas de tomate
8 pepinos em conserva fatiados (opcional)
Maionese light
Mostarda de Dijon
Preparo:
Em um refratário, coloque as fatias de bacon entre folhas de papel absorvente e asse por 6 a 8 minutos no microondas em frequência alta.
Passe um pouco de maionese e a mostarda de Dijon em 4 fatias de pão.
Sobre elas, distribua as folhas de alface, as rodelas de tomate e os pepinos fatiados.
Em outras 4 fatias de pão, passe maionese nos dois lados e coloque sobre as fatias de pepinos.
Sobre elas, distribua o peito de peru defumado, mussarela e bacon torrado.
Passe maionese e mostarda de Dijon sobre as 4 fatias restantes de pão e finalize os sanduíches.
Corte-os na transversal e sirva.
Dica do chef:
Podemos servir os sanduíches em 4 como aperitivos.