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Clássicos CBN

Viagem ao tempo: concertos para violinos de autores de diferentes épocas

Ouça os comentários do Maestro Helder Trefzger

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 17:42

Publicado em 

07 jan 2025 às 17:42
Música clássica
Música clássica Crédito: pexels
A música clássica é dinâmica e vai mudando de cara ao longo dos séculos. Da idade média, passando pela renascença, barroco, classicismo, romantismo, pós-romantismo, modernismo, os diferentes estilos foram se afirmando, cada um com suas características próprias. Essa variedade é uma das características da música de concerto, ou música clássica. Nesta edição do Clássicos CBN, com o comentarista Helder Trefzger, veremos como isso se manifesta em concertos para violinos de autores de diferentes épocas: Tartini (1692-1770), Haydn (1732-1809), Mozart (1756-1791), Beethoven (1770-1827) e Brahms (1833-1897). E isso sem chegar ainda nos séculos XX e XXI. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 07-01-25

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