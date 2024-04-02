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Clássicos CBN

Valsa, modinha e viola caipira: conheça obra de Camargo Guarnieri

Ouça os comentários do maestro Helder Trefzger

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 18:14

Publicado em 

02 abr 2024 às 18:14
Música
Música Crédito: Pexels
Nesta edição de "Clássicos CBN", o maestro Helder Trefzger apresenta aos ouvintes a composição "Suíte Vila Rica", do brasileiro Camargo Guarnieri. Composta como trilha sonora do filme "Rebelião em Vila Rica", de 1957, a obra mistura música clássica à popular, apresentando elementos que transmitem a identidade brasileira, como modinhas, valsas, toadas e violas caipiras. Com movimentos curtos, a música transporta para o contexto dramático da Inconfidência Mineira, traduzido no filme. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 02-04-24

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