Valsa, modinha e viola caipira: conheça obra de Camargo Guarnieri

Nesta edição de "Clássicos CBN", o maestro Helder Trefzger apresenta aos ouvintes a composição "Suíte Vila Rica", do brasileiro Camargo Guarnieri. Composta como trilha sonora do filme "Rebelião em Vila Rica", de 1957, a obra mistura música clássica à popular, apresentando elementos que transmitem a identidade brasileira, como modinhas, valsas, toadas e violas caipiras. Com movimentos curtos, a música transporta para o contexto dramático da Inconfidência Mineira, traduzido no filme. Ouça a conversa completa!