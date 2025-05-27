“Uma vida de herói”, de Richard Strauss

O compositor alemão Richard Strauss (1864-1949) foi um dos principais representantes do pós-romantismo alemão. Fez sucesso como regente e como compositor. Ele também escreveu vários poemas sinfônicos, tanto sobre programas filosóficos como descritivos. O poema sinfônico "Uma vida de Herói", escrito em 1898, é considerado autobiográfico. Na obra, ao mesmo tempo em que zomba dos críticos da época, Strauss glorifica suas próprias ações e triunfos com citações de obras anteriores – um ponto culminante do gigantismo pós-romântico em estilo e orquestração. Nesta edição de Clássicos CBN, o comentarista Helder Trefzger fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!