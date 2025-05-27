Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Clássicos CBN

“Uma vida de herói”, de Richard Strauss

Ouça os comentários de Helder Trefzger

Publicado em 27 de Maio de 2025 às 17:25

Publicado em 

27 mai 2025 às 17:25
Música clássica
Música clássica Crédito: Pexels
O compositor alemão Richard Strauss (1864-1949) foi um dos principais representantes do pós-romantismo alemão. Fez sucesso como regente e como compositor. Ele também escreveu vários poemas sinfônicos, tanto sobre programas filosóficos como descritivos. O poema sinfônico "Uma vida de Herói", escrito em 1898, é considerado autobiográfico. Na obra, ao mesmo tempo em que zomba dos críticos da época, Strauss glorifica suas próprias ações e triunfos com citações de obras anteriores – um ponto culminante do gigantismo pós-romântico em estilo e orquestração. Nesta edição de Clássicos CBN, o comentarista Helder Trefzger fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 27-05-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados