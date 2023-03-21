Um passeio pelo universo da música clássica: chegamos em Beethoven

Nesta edição do Clássicos CBN, com o Maestro Helder Trefzger, continuaremos o nosso passeio pelo universo da música clássica e, dessa vez chegamos em Beethoven, um dos expoentes dessa arte. Inicialmente abordaremos o período inicial da sua carreira, mostrando um pouco da sua primeira sinfonia. E aproveitando a chegada do outono, fecharemos com Vivaldi, ouvindo um trecho de As Quatro Estações, terminando em alto astral. Ouça a conversa completa!