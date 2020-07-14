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CLÁSSICOS CBN

Um guia para iniciar seu trajeto pelo universo da música clássica

Confira a seleção trazida pelo Maestro Helder Trezfger nesta terça (14) Sugestões de músicas clássicas para se ouvir pela primeira vez

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 17:27

Publicado em 

14 jul 2020 às 17:27
Helder Trefzger é maestro titular da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo Crédito: Kristina Gonçalves
Nesta edição do "Clássicos CBN", o Maestro Helder Trezfger traz como destaque composições que vão entrar no repertórios de quem, talvez, nunca ouviu ou se interessou por música clássica. São três sugestões para se ouvir pela primeira vez. Ficou curioso? Acompanhe os detalhes dessa conversa!
CLÁSSICOS CBN - 14-07-20
As composições:
Bach: Brandenburg Concerto
Mozart: Piano Concerto No 23 in A Major, K 488
Tchaikovsky: The Nutcracker Suite, Op 71a
Tchaikovsky - The Nutcracker Suite, Op 71 - 'Valsa das flores'
 

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