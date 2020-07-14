Um guia para iniciar seu trajeto pelo universo da música clássica

Nesta edição do "Clássicos CBN", o Maestro Helder Trezfger traz como destaque composições que vão entrar no repertórios de quem, talvez, nunca ouviu ou se interessou por música clássica. São três sugestões para se ouvir pela primeira vez. Ficou curioso? Acompanhe os detalhes dessa conversa!
CLÁSSICOS CBN - 14-07-20
As composições:
Bach: Brandenburg Concerto
Mozart: Piano Concerto No 23 in A Major, K 488
Tchaikovsky: The Nutcracker Suite, Op 71a
Tchaikovsky - The Nutcracker Suite, Op 71 - 'Valsa das flores'