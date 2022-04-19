Trilhas musicais que provocam aflição, tensão e angústia

Nesta edição do "Clássicos CBN", o Maestro Helder Trefzger traz como destaque temas musicais que nos provocam aflição, tensão ou angústia. Ouça a conversa completa!
Classicos CBN - 19-04-22.mp3
Publicado em 19 de Abril de 2022 às 18:14
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