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Clássicos CBN

Trilhas musicais que provocam aflição, tensão e angústia

Ouça a conversa completa com  Helder Trefzger!

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 18:14

Publicado em 

19 abr 2022 às 18:14
Violino, orquestra, música clássica
Clássicos CBN Crédito: Pexels
Nesta edição do "Clássicos CBN", o Maestro Helder Trefzger traz como destaque temas musicais que nos provocam aflição, tensão ou angústia. Ouça a conversa completa!
Classicos CBN - 19-04-22.mp3

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