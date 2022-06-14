Trilhas e composições que são verdadeiros desafios para a orquestra

O clima é de desafio! Nesta edição do Clássicos CBN, o Maestro Helder Trefzger traz como destaque trilhas e composições que são verdadeiros desafios para a execução da orquestra. Ouça a conversa completa!
CLÁSSICOS CBN - 14-06-22
Publicado em 14 de Junho de 2022 às 18:08
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