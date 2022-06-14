Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Clássicos CBN

Trilhas e composições que são verdadeiros desafios para a orquestra

Ouça a playlist do Maestro Helder Trefzger

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 18:08

Publicado em 

14 jun 2022 às 18:08
Orquestra, música, contrabaixo
Orquestra, música, contrabaixo Crédito: Pexels
O clima é de desafio! Nesta edição do Clássicos CBN, o Maestro Helder Trefzger traz como destaque trilhas e composições que são verdadeiros desafios para a execução da orquestra. Ouça a conversa completa!
CLÁSSICOS CBN - 14-06-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES
Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados