Trilhas de cinema na seleção do 'Clássicos CBN'

Nesta edição do "Clássicos CBN", o comentarista Helder Trefzger inicia o mês de setembro no clima das composições que remetem às trilhas de cinema. Numa playlist que vai de clássicos como "Jurassic Park", passando por "Gladiador" e chegando em trilhas mais atuais, como a do fenômeno das telonas, "Harry Potter". Acompanhe a seleção do Maestro!