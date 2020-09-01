Trilhas de cinema na seleção do 'Clássicos CBN'

Nesta edição do "Clássicos CBN", o comentarista Helder Trefzger inicia o mês de setembro no clima das composições que remetem às trilhas de cinema. Numa playlist que vai de clássicos como "Jurassic Park", passando por "Gladiador" e chegando em trilhas mais atuais, como a do fenômeno das telonas, "Harry Potter". Acompanhe a seleção do Maestro!
Clássicos CBN - 01-09-20
As composições:
Jurassic Park
E.T: O Extraterrestre
Os Caçadores da Arca Perdida (Indiana Jones)
Gladiador
Pearl Harbor
"Clássico dos Clássicos" - Harry Potter (Hedwig´s Theme)