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DO CINEMA PARA O RÁDIO

Trilhas de cinema na seleção do 'Clássicos CBN'

Confira a playlist do Maestro Helder Trefzger nesta terça-feira (1°)

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 17:11

Publicado em 

01 set 2020 às 17:11
Helder Trefzger é maestro titular da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo Crédito: Kristina Gonçalves
Nesta edição do "Clássicos CBN", o comentarista Helder Trefzger inicia o mês de setembro no clima das composições que remetem às trilhas de cinema. Numa playlist que vai de clássicos como "Jurassic Park", passando por "Gladiador" e chegando em trilhas mais atuais, como a do fenômeno das telonas, "Harry Potter". Acompanhe a seleção do Maestro!
Clássicos CBN - 01-09-20
As composições:
Jurassic Park
E.T: O Extraterrestre
Os Caçadores da Arca Perdida (Indiana Jones)
Gladiador
 Pearl Harbor
 "Clássico dos Clássicos" - Harry Potter (Hedwig´s Theme)

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