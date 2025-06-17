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Clássicos CBN

Tema de Romeo e Julieta: "Uma História de Amor", de Tchaikovsky

Ouça os comentários de Helder Trefzger

Publicado em 17 de Junho de 2025 às 17:15

Publicado em 

17 jun 2025 às 17:15
Música clássica
Música clássica Crédito: pexels
Composta em 1869 e revisada em 1889, a abertura-fantasia "Romeo et Juliet", de Tchaikovsky, é inspirada na obra de Shakespeare e narra musicalmente a luta de dois jovens apaixonados, as desventuras vividas por eles e principalmente descreve o grande amor que marcou essa história.
Com a celebração do dia dos namorados na última semana, nesta edição de Clássicos CBN, com o Maestro Helder Trefzger, faz o seu lado cupido e faz parte da vida de tantos casais apaixonados. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 17-06-25

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