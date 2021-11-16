Tchaikovsky, Beethoven e suas composições que destacam a trompa

Nessa edição do Clássicos CBN, seguindo com o desafio de apresentar sinfonias que destaquem determinados instrumentos, dessa vez o escolhido é a trompa. Da família dos metais, ela está presente na formação da orquestra sinfônica desde o seu estabelecimento, no período clássico. "Dotada de muita versatilidade, ela pode executar tanto solos melodiosos como se associar aos demais instrumentos de metais em passagens de grande força e ímpeto. Veremos esses dois aspectos em obras de Tchaikovsky e Beethoven", explica o maestro Helder Trefzger. Ouça: