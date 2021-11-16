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Clássicos CBN

Tchaikovsky, Beethoven e suas composições que destacam a trompa

Ouça o maestro Helder Trefzger

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 18:01

Publicado em 

16 nov 2021 às 18:01
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), sob a regência do maestro Helder Trefzger
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), sob a regência do maestro Helder Trefzger Crédito: Secult/Divulgação
Nessa edição do Clássicos CBN, seguindo com o desafio de apresentar sinfonias que destaquem determinados instrumentos, dessa vez o escolhido é a trompa. Da família dos metais, ela está presente na formação da orquestra sinfônica desde o seu estabelecimento, no período clássico. "Dotada de muita versatilidade, ela pode executar tanto solos melodiosos como se associar aos demais instrumentos de metais em passagens de grande força e ímpeto. Veremos esses dois aspectos em obras de Tchaikovsky e Beethoven", explica o maestro Helder Trefzger. Ouça:
Clássicos CBN - 16/11/2021

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