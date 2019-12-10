Sucessos dos Beatles ganham os acordes sinfônicos da orquestra

Neste "Clássicos CBN", o comentarista Helder Trefzger fala sobre clássicos do quarteto de Liverpool que marcou gerações: é dia de Beatles! As composições do grupo serão apresentadas em arranjos sinfônicos em Vitória. O concerto terá a regência do maestro Helder e será comemorativo ao aniversário de cinco anos do Centro Cultural Sesc Glória. Ouça!