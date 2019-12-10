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CLÁSSICOS CBN

Sucessos dos Beatles ganham os acordes sinfônicos da orquestra

"Beatles Sinfônico" é destaque no Clássicos CBN

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 20:22

Publicado em 

10 dez 2019 às 20:22
"Álbum Branco" (1968), dos Beatles Crédito: Divulgação
Neste "Clássicos CBN", o comentarista Helder Trefzger fala sobre clássicos do quarteto de Liverpool que marcou gerações: é dia de Beatles! As composições do grupo serão apresentadas em arranjos sinfônicos em Vitória. O concerto terá a regência do maestro Helder e será comemorativo ao aniversário de cinco anos do Centro Cultural Sesc Glória. Ouça!
Clássicos CBN - 10-12-19.mp3
Destaque para Eleanor Rigby, Yesterday, Penny Lane e Strawberry fields forever só para ter um gostinho da obra que será apresentada aos capixabas.

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