Sucessos dos Beatles ganham os acordes sinfônicos da orquestra

Neste "Clássicos CBN", o comentarista Helder Trefzger fala sobre clássicos do quarteto de Liverpool que marcou gerações: é dia de Beatles! As composições do grupo serão apresentadas em arranjos sinfônicos em Vitória. O concerto terá a regência do maestro Helder e será comemorativo ao aniversário de cinco anos do Centro Cultural Sesc Glória. Ouça!
Clássicos CBN - 10-12-19.mp3
Destaque para Eleanor Rigby, Yesterday, Penny Lane e Strawberry fields forever só para ter um gostinho da obra que será apresentada aos capixabas.