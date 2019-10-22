Sinfonia "Surpresa" de Haydn é destaque no Clássicos CBN

A sinfonia "surpresa" de Joseph Haydn foi o assunto do maestro Helder Trefzger no Clássicos CBN desta terça-feira (22). O compositor é considerado o pai da sinfonia clássica. Confira!
Clássicos CBN - 22-10-19
Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 18:35
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