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Sinfonia "Surpresa" de Haydn é destaque no Clássicos CBN

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 18:35

Publicado em 

22 out 2019 às 18:35
A sinfonia "surpresa" de Joseph Haydn foi o assunto do maestro Helder Trefzger no Clássicos CBN desta terça-feira (22). O compositor é considerado o pai da sinfonia clássica. Confira!
Clássicos CBN - 22-10-19

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