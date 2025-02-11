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Clássicos CBN

Sinfonia Heroica, de Beethoven, é o destaque do Maestro Helder Trefzger

Ouça a conversa completa!

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 18:01

Publicado em 

11 fev 2025 às 18:01
Música clássica
Música clássica Crédito: Pexels
A Sinfonia n. 3 de Beethoven, conhecida como Sinfonia Heroica, tem uma importância crucial na história da música, pois ela encerra o período clássico e abre as portas para o período romântico. Nela, Beethoven rompe com as tradições aprendidas com os mestres do classicismo, como Haydn e começa a ditar os rumos do que viria pela frente. Inicialmente planejada em homenagem a Napoleão, a obra tomou outro rumo após Napoleão se coroar imperador. Na peça, Beethoven expressa a sua ira, a sua dor, contrapondo com momentos sublimes de esperança e terminando com o canto heróico da vitória. Vamos conhecer um pouco mais dessa peça emblemática e da sua história nesta edição do Clássicos CBN, com o Maestro Helder Trefzger. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 11-02-25

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