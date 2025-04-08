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Sinfonia Fantástica: as composições de Hector Berlioz

Ouça os comentários do Maestro Helder Trefzger

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 19:02

Publicado em 

08 abr 2025 às 19:02
Música clássica
Música clássica Crédito: Pexels
A Sinfonia Fantástica, cujo subtítulo é Episódio na vida de um artista, em cinco partes, foi composta por Hector Berlioz em 1830. É a mais conhecida de suas composições e um clássico do repertório de música de concerto. De acordo com o próprio compositor, “A Sinfonia Fantástica conta a história de um artista de imaginação fértil que, em profundo desespero por causa de um amor sem esperança, envenena-se com ópio.” A composição é dividida em cinco movimentos, todos conectados por um tema condutor recorrente, chamado por Berlioz de “ideia fixa”. Nesta edição do Clássicos CBN, o comentarista Helder Trefzger, vamos conhecer um pouco mais dessa obra prima da música clássica. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 08-04-25

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