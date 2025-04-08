Sinfonia Fantástica: as composições de Hector Berlioz

A Sinfonia Fantástica, cujo subtítulo é Episódio na vida de um artista, em cinco partes, foi composta por Hector Berlioz em 1830. É a mais conhecida de suas composições e um clássico do repertório de música de concerto. De acordo com o próprio compositor, “A Sinfonia Fantástica conta a história de um artista de imaginação fértil que, em profundo desespero por causa de um amor sem esperança, envenena-se com ópio.” A composição é dividida em cinco movimentos, todos conectados por um tema condutor recorrente, chamado por Berlioz de “ideia fixa”. Nesta edição do Clássicos CBN, o comentarista Helder Trefzger, vamos conhecer um pouco mais dessa obra prima da música clássica. Ouça a conversa completa!