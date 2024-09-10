Sinfonia do compositor russo Sergei Rachmaninov é destaque no "Clássicos CBN"

A Sinfonia n. 2 escrita pelo compositor russo Sergei Rachmaninov em 1907 é uma obra de grande porte, com melodias cativantes e uma força sonora que causa grande impacto nos ouvintes. Nesta edição do Clássicos CBN, com o comentarista Helder Trefzger, vamos conhecer um pouco mais dessa obra, que será apresentada pela Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) em Vitória nos dias 12 e 13 de setembro.
A Oses apresenta, nos dias 12 e 13 de setembro, às 20h, no palco do Sesc Glória, as séries Quinta e Sexta Clássica com a apresentação da Sinfonia n.º 2, do compositor russo Sergei Rachmaninov. Sob a regência da maestrina convidada Ligia Amadio, uma das mais destacadas regentes latino-americanas da atualidade, as duas noites de concerto apresentam ainda uma obra da compositora Eva Irene Lopszyc, Háblame de Dios… y el Almendro floreció.
Clássicos CBN - 10-09-24