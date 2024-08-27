Sherazade: conheça os detalhes da peça inspirada no livro "As mil e uma noites"

O livro “As mil e uma noites” serviu de inspiração para que o compositor russo Nicolai Rimsky-Korsakov escrevesse a sua Suíte Sinfônica Scheherazade. Peça brilhante, com solos de vários instrumentos de sopro e de cordas, com destaque para o solo de violino, que representa a personagem título. Nesta edição do "Clássicos CBN", com o Maestro Helder Trefzger, vamos conhecer um pouco mais dessa obra que se tornou uma das mais populares da música clássica. Ouça a conversa completa!