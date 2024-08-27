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Clássicos CBN

Sherazade: conheça os detalhes da peça inspirada no livro "As mil e uma noites"

Ouça os comentários do Maestro Helder Trefzger

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 18:06

Publicado em 

27 ago 2024 às 18:06
Música clássica
Música clássica Crédito: Pexels
O livro “As mil e uma noites” serviu de inspiração para que o compositor russo Nicolai Rimsky-Korsakov escrevesse a sua Suíte Sinfônica Scheherazade. Peça brilhante, com solos de vários instrumentos de sopro e de cordas, com destaque para o solo de violino, que representa a personagem título. Nesta edição do "Clássicos CBN", com o Maestro Helder Trefzger, vamos conhecer um pouco mais dessa obra que se tornou uma das mais populares da música clássica. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 27-08-24

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