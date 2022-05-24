Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Clássicos CBN

Saxofone: presença tímida em sinfônicas, estrela no jazz e blues

Ouça o maestro Helder Trefzger

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 17:01

Publicado em 

24 mai 2022 às 17:01
Saxofone
Saxofone Crédito: Canva Pro
Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trefzger destaca o saxofone! Criado em 1840 por Adolphe Sax, o instrumento só foi incorporado à orquestra sinfônica posteriormente, na segunda metade do século 19. "Por isso muitas obras clássicas não incluem o instrumento nas suas orquestrações. Mas o saxofone pouco a pouco conseguiu o seu lugar na música clássica, com compositores como Ravel, Debussy e Bizet além de ter se tornado um protagonista na música pop e no jazz", explica. Ouça:
Clássicos CBN - 24/05/2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados