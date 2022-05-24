Saxofone: presença tímida em sinfônicas, estrela no jazz e blues

Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trefzger destaca o saxofone! Criado em 1840 por Adolphe Sax, o instrumento só foi incorporado à orquestra sinfônica posteriormente, na segunda metade do século 19. "Por isso muitas obras clássicas não incluem o instrumento nas suas orquestrações. Mas o saxofone pouco a pouco conseguiu o seu lugar na música clássica, com compositores como Ravel, Debussy e Bizet além de ter se tornado um protagonista na música pop e no jazz", explica. Ouça: