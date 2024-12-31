Réveillon: clássicos vibrantes e alegres para a virada!

Nesta edição de "Clássicos CBN", o maestro Helder Trefzger apresenta composições que combinam com o Réveillon e reflete como as músicas clássicas se entrelaçam com momentos importantes da vida. O comentarista celebra a chegada de um novo ano com uma seleção de clássicos vibrantes e alegres. Dos "Reais Fogos de Artifícios", de Handel, até "A Criação", de Haydn. A "Polca Champagne" e a "Marcha Radetsky", ambas de Strauss, também estão na lista, assim como o festivo Brindise, da ópera La Traviata, de Verdi. Ouça a conversa completa e conheça os detalhes por trás de cada obra!