Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Clássicos CBN

Réveillon: clássicos vibrantes e alegres para a virada!

Ouça os comentários do Maestro Helder Trefzger

Publicado em 31 de Dezembro de 2024 às 17:30

Publicado em 

31 dez 2024 às 17:30
Fogos de artifício, ano novo, réveillon
Fogos de artifício, ano novo, réveillon Crédito: Pexels
Nesta edição de "Clássicos CBN", o maestro Helder Trefzger apresenta composições que combinam com o Réveillon e reflete como as músicas clássicas se entrelaçam com momentos importantes da vida. O comentarista celebra a chegada de um novo ano com uma seleção de clássicos vibrantes e alegres. Dos "Reais Fogos de Artifícios", de Handel, até "A Criação", de Haydn. A "Polca Champagne" e a "Marcha Radetsky", ambas de Strauss, também estão na lista, assim como o festivo Brindise, da ópera La Traviata, de Verdi. Ouça a conversa completa e conheça os detalhes por trás de cada obra!
Clássicos CBN - 31-12-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?
Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais
Maju Soares celebra 15 anos com show de Zé Felipe em Vitória
Maju Soares celebra 15 anos com festão e show de Zé Felipe em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados