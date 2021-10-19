Rachmaninoff e Beethoven: suas composições que marcam a história da humanidade

Completando o desafio de indicar as dez maiores músicas clássicas, nesta edição do Clássicos CBN, Helder Trefzger apresenta duas composições regularmente ouvidas nos principais teatros mundo afora: o Concerto para piano n. 2, do russo Sergei Rachmaninoff, que, além dos palcos, já inspirou diversos filmes, e a monumental Sinfonia n. 9, de Ludwig van Beethoven, associada à paz universal e sempre trilha sonora dos eventos mais marcantes da história da humanidade. Ouça: