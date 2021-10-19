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Clássicos CBN

Rachmaninoff e Beethoven: suas composições que marcam a história da humanidade

Ouça a playlist do maestro Helder Trefzger

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 16:41

Publicado em 

19 out 2021 às 16:41
Ludwig van Beethoven, compositor alemão
Ludwig van Beethoven, compositor alemão Crédito: Joseph Karl Stieler/Domínio público
Completando o desafio de indicar as dez maiores músicas clássicas, nesta edição do Clássicos CBN, Helder Trefzger apresenta duas composições regularmente ouvidas nos principais teatros mundo afora: o Concerto para piano n. 2, do russo Sergei Rachmaninoff, que, além dos palcos, já inspirou diversos filmes, e a monumental Sinfonia n. 9, de Ludwig van Beethoven, associada à paz universal e sempre trilha sonora dos eventos mais marcantes da história da humanidade. Ouça:
Clássicos CBN - 19/10/2021
Ouça a playlist completa no Spotify:

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