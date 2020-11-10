Quinta Sinfonia de Beethoven: os segredos da composição secular

Nesta edição do Clássicos CBN, a Quinta Sinfonia do alemão Ludwig van Beethoven musicaliza as ondas da rádio que toca notícia. O maestro Helder Trefzger explora todos os detalhes da composição escrita entre 1804 e 1808. Ouça!
Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 16:09
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