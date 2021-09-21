'Quinta Sinfonia de Beethoven' e 'Oh Fortuna': clássicos dos clássicos

Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trefzger continua a apresentar as músicas clássicas que merecem estar entre os mais "clássicos dos clássicos". São composições de Beethoven e Carl Orff. Ouça:
Clássicos CBN - 21/09/2021
Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 18:13
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