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Clássicos CBN

'Quinta Sinfonia de Beethoven' e 'Oh Fortuna': clássicos dos clássicos

A seleção é do maestro Helder Trefzger

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 18:13

Publicado em 

21 set 2021 às 18:13
Monumento a Beethoven na Münsterplatz, em Bonn (Alemanha), cidade natal do compositor
Monumento a Beethoven na Münsterplatz, em Bonn (Alemanha), cidade natal do compositor Crédito: Pixabay
Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trefzger continua a apresentar as músicas clássicas que merecem estar entre os mais "clássicos dos clássicos". São composições de Beethoven e Carl Orff. Ouça:
Clássicos CBN - 21/09/2021

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