Quadros de uma exposição: conheça mais detalhes da obra de Mussorgsky

No Quadro Clássicos CBN, com o Maestro Helder Trefzger, vamos responder a uma dúvida de um ouvinte (Seu Ataíde) sobre o tema de um antigo programa de rádio. Falaremos também um pouco mais da obra “Quadros de uma exposição”, escrita pelo compositor russo Modest Mussorgsky em 1874 e orquestrada pelo francês Maurice Ravel em 1922 e que se tornou um hit das orquestras sinfônicas mundo afora. Aproveitando que essa peça será apresentada nessa semana pela sinfônica do ES, trouxemos exemplos de outros trechos, diferentes daqueles mostrados na semana passada, para reforçar o convite aos ouvintes para conhecer e se familiarizar com essa obra prima! Ouça a conversa completa!