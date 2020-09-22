Primavera: chegada da estação inspira seleção de clássicos

Para marcar a chegada da Primavera, neste 22 de setembro, o maestro Helder Trefzger apresenta uma seleção de composições primaveris que remetem ao clima da estação. O destaque, é claro, vai para a Primavera de Vivaldi! Ouça!
Classico CBN - 22-09-20
As composições escolhidas foram: A "Sonata Primavera" de Beethoven; "On Hearing the First Cuckoo in Spring" do inglês Frederick Delius; e a "Primavera" de Vivaldi.
OSES
O maestro Helder Trefzger também comentou as denúncias de assédio na Orquestra Sinfônica do Espírito Santo contra o servidor efetivo da Secretaria da Cultura e então maestro adjunto Leonardo David - já exonerado de sua função gratificada. Trefzger afirmou que repudia todo e qualquer caso de assédio e que os fatos devem ser apurados.
Em nota, a Secretaria de Estado da Cultura afirmou que abriu um processo administrativo contra Leonardo David e que colabora com o Ministério Público Estadual nas investigações. Leia a nota na íntegra:
O Gabinete da Secretaria da Cultura (Secult) teve reunião com musicistas e a Comissão de Músicos da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo nessa segunda (14) para ouvir os músicos, conforme solicitado por eles. A Secult informa que o servidor efetivo Leonardo David foi exonerado da função gratificada de maestro adjunto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. As denúncias do caso estão sendo apuradas em processo administrativo. A Secult recebeu ofício do Ministério Público do Estado do Espírito Santo no último dia 25. O documento foi respondido com a solicitação de mais informações para o processo interno de apuração.