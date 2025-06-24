Por dentro da Primeira Sinfonia de Shostakovich

Dimitri Shostakovich foi um compositor russo que viveu entre 1906 e 1974. Dono de uma trajetória que fez com que fosse ao mesmo tempo combatido e homenageado pelo regime soviético, Shostakovich soube se equilibrar e deixou um vasto legado que inclui 15 sinfonias. Nesta edição do Clássicos CBN, com o comentarista Helder Trefzger, falaremos um pouco da primeira sinfonia, obra da juventude, escrita como um trabalho de conclusão do curso de composição mas que já o projetou para o mundo. Por fim, ouviremos um trecho do célebre Concerto para piano e orquestra n.º 4, de Beethoven, obra que será executada nesta semana pela Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses). Ouça a conversa completa!