"Pipoca e guaraná": Trilha de filmes e séries marcam o Clássicos CBN

Nesta edição do Clássicos CBN o Maestro Helder Trefzger traz como destaques algumas das composições que estão presentes no repertório da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) desta semana. É o momento de recordarmos trilhas de filmes e séries que marcam o imaginário popular. Confira!
Clássicos CBN - 20-08-19.mp3
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OS EXEMPLOS:
Exemplo 1 The Godfather Main Title Theme - Trecho da melodia
Exemplo 2 The Godfather Main Title Theme - Início da melodia
Exemplo 3 Três homens em conflito
Exemplo 4 The Ecstasy of Gold
Exemplo 5 Game of Thrones Theme
Exemplo 6 Cinema Paradiso
Exemplo 7 Moon River