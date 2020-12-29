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COMPOSIÇÃO RUSSA

"Pedro e o Lobo": ouça a história contada através da música

Ouça o último Clássicos CBN do ano!

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 16:48

Publicado em 

29 dez 2020 às 16:48
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, sob a regência do maestro Helder Trefzger Crédito: Erika Piskac
O tema de hoje é pedido de ouvinte! O conto musical "Pedro e o Lobo" dá o tom desta edição do Clássicos CBN, com o maestro Helder Trefzger. A composição tem 84 anos e é do russo Sergei Prokofiev. Wagner, que fez a sugestão por mensagem para a CBN Vitória, ainda reuniu suas filhas Helena e Catarina para ouvir as explicações do maestro. 
Ouça!
Clássicos CBN - 29-12-20.mp3
Destaque na composição:
Flauta usada ilustrar o passarinho;
Oboé, a pata
Clarinete, o gato
Cordas, o Pedro
Trompa, o lobo
Tambores, os caçadores

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