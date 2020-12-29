"Pedro e o Lobo": ouça a história contada através da música

O tema de hoje é pedido de ouvinte! O conto musical "Pedro e o Lobo" dá o tom desta edição do Clássicos CBN, com o maestro Helder Trefzger. A composição tem 84 anos e é do russo Sergei Prokofiev. Wagner, que fez a sugestão por mensagem para a CBN Vitória, ainda reuniu suas filhas Helena e Catarina para ouvir as explicações do maestro.
Ouça!
Clássicos CBN - 29-12-20.mp3
Destaque na composição:
Flauta usada ilustrar o passarinho;
Oboé, a pata
Clarinete, o gato
Cordas, o Pedro
Trompa, o lobo
Tambores, os caçadores