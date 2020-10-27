"Pastoral": ouça detalhes e curiosidades da 6° Sinfonia de Beethoven

A sinfonia nº 6, também chamada de "Sinfonia Pastoral", é uma das obras musicais mais marcantes de Ludwig van Beethoven. Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trefzger traz uma seleção dedicada à obra.

Maestro nos explica ainda que os movimentos da Sinfonia são tão especiais que ganharam nomes próprios na obra secular. Nomes como no "Despertar de sentimentos alegres ao chegar no campo", "Cena à beira do riacho", "O canto dos pássaros", "Tempestade" e também "Canto dos pastores".