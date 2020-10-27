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MÚSICA CLÁSSICA NA CBN

"Pastoral": ouça detalhes e curiosidades da 6° Sinfonia de Beethoven

Ouça a seleção do Clássicos CBN desta terça-feira (27), com o maestro Helder Trefzger

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 16:54

Publicado em 

27 out 2020 às 16:54
Ludwig van Beethoven Crédito: Pixabay
A sinfonia nº 6, também chamada de "Sinfonia Pastoral", é uma das obras musicais mais marcantes de Ludwig van Beethoven. Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trefzger traz uma seleção dedicada à obra.
Maestro nos explica ainda que os movimentos da Sinfonia são tão especiais que ganharam nomes próprios na obra secular. Nomes como no "Despertar de sentimentos alegres ao chegar no campo", "Cena à beira do riacho", "O canto dos pássaros", "Tempestade" e também "Canto dos pastores".
Ouça!
Clássicos CBN - 27-10-20
Já o Clássico dos Clássicos é outra composição do artista alemão: A Quinta Sinfonia!

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