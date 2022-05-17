Parte 2: as composições de Villa-Lobos são destaques na playlist do Maestro

Nesta edição do Clássicos CBN, Maestro Helder Trefzger continua a trazer como destaque a obra de Heitor Villa-Lobos. "Desta vez, além do Prelúdio das Bachianas Brasileiras n. 4, que traz inspiração tanto da música de Johann Sebastian Bach como do folclore brasileiro, falaremos de outra obra emblemática: os Choros n. 10, obra de grande porte escrita para coro e orquestra e que, no seu início, descreve sons da floresta amazônica, como o canto dos pássaros, som das folhas, ruídos", explica. Ouça a conversa completa!
