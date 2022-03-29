Ouça: serenatas clássicas dão o tom da playlist do Maestro

Nesta edição do "Clássicos CBN", o Maestro Helder Trefzger traz como destaque composições que marcam o tom de serenatas clássicas da nossa história. "Na era clássica a serenata esteve associada a uma música leve, como os divertimentos, e , geralmente, eram destinadas a festividades. Ela era escrita para conjuntos que agregavam vários instrumentos. Muitos autores, como Mozart e Beethoven, escreveram obras primas nesse sentido", explica. O Maestro fala dessas serenatas famosas escritas por Mozart, Tchaikovsky e Schubert. Ouça a conversa completa!