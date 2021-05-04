Ouça os adágios de Beethoven, composições expressivas e relaxantes

Ludwig van Beethoven nasceu em 1770, na Alemanha Crédito: Brita Seifert/Pixabay

Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trefzger apresenta composições de Ludwig van Beethoven. O destaque é dado aos adágios do alemão, que são andamentos musicais lentos, que valorizam a expressividade, roçados sem pressa. Ouça:

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As obras apresentadas são: o início e o segundo movimento do Concerto para piano n.º 5 (Emperor); o segundo movimento da Sonata para piano n.º 8 (Pathétique); o início da Sonata para piano n.º 14 (Moonlight Sonata); e o terceiro movimento da Sinfonia n.º 9.