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MÚSICA NA CBN

Ouça os adágios de Beethoven, composições expressivas e relaxantes

Ouça o Clássicos CBN, com o maestro Helder Trefzger!

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 16:30

Publicado em 

04 mai 2021 às 16:30
Ludwig van Beethoven nasceu em 1770, na Alemanha Crédito: Brita Seifert/Pixabay
Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trefzger apresenta composições de Ludwig van Beethoven. O destaque é dado aos adágios do alemão, que são andamentos musicais lentos, que valorizam a expressividade, roçados sem pressa. Ouça:
Clássicos CBN - 04-05-21.mp3
As obras apresentadas são: o início e o segundo movimento do Concerto para piano n.º 5 (Emperor); o segundo movimento da Sonata para piano n.º 8 (Pathétique); o início da Sonata para piano n.º 14 (Moonlight Sonata); e o terceiro movimento da Sinfonia n.º 9.
O "Clássico dos Clássicos" é o quarto movimento da Sinfonia n.º 7 (Allegro).

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