Ouça: concerto para violino em mi menor, de Felix Mendelssohn

O compositor alemão Felix Mendelssohn é a estrela desta edição do Clássicos CBN. O maestro Helder Trefzger apresenta o "Concerto para violino em mi menor", uma obra standard do repertório sinfônico do músico. Ouça!
Clássicos CBN - 23-02-21
Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 17:00
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