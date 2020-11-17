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MÚSICA NA CBN

Ouça clássicos icônicos na seleção do maestro Helder Trefzger

Ouça o Clássicos CBN desta terça-feira (17)

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 18:11

Publicado em 

17 nov 2020 às 18:11
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo Crédito: Marcelo Siqueira
Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trefzger inicia uma playlist pra lá de especial, composta só por músicas clássicas icônicas. São composições de Bach, Beethoven, Handel e Mozart, com direito a um "Clássicos dos Clássicos" de Ernest Glod. Ouça:
A PLAYLIST "CLÁSSICAS ICÔNICAS" DO MAESTRO
- Toccata and Fugue, de Bach
- Moonlight Sonata, de Beethoven
- Eine Kleine Nachtmusik, de Mozart
- Hallelujah, de Handel
- Ave Maria, de Bach/Gounod
- "Clássico dos Clássicos": Exodus Soundtrack Suite, de Ernest Gold

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