Ouça: as composições da francesa Louise Farrenc

Na série que destaca o trabalho de mulheres compositoras, a escolhida da vez é a francesa Louise Farrenc! Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trezfger apresenta a obra da compositora e pianista nascida em Paris. Ouça:
Clássicos CBN - 23-03-21.mp3
AS COMPOSIÇÕES:
* Piano Quintet No1 In A Minor, Op30
* Etude in F Sharp Minor, op 26 no 10 (Madelaine Jones)
* Cello Sonata in B Flat Major, Op 46 1
* Trio for flute, cello and piano Op 45 (1856)
* "Scherzo vivace da Symphony" No 3 in G Minor, Op 36
O "Clássico dos Clássicos" é o Tributo ao Contrabaixo, da compositora brasileira Silvia de Lucca.