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Clássicos CBN

Os detalhes da obra de Joseph Haydn

Ouça os comentários do maestro Helder Trefzger

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 17:35

Publicado em 

01 abr 2025 às 17:35
Violino, orquestra, música clássica
Quartetos de cordas no Clássicos CBN Crédito: Pexels
Há 293 anos, no dia 31 de março de 1732, nascia um dos maiores nomes da música clássica: Joseph Haydn, que viria a ser considerado o pai da sinfonia e também do quarteto de cordas. Para celebrarmos o aniversário desse grande compositor, vamos conhecer um pouco da sua última sinfonia, a de número 104, escrita em 1795, quando Haydn vivia em Londres.
Trata-se de uma obra marcante, imponente e alegre, que prepara o caminho para a produção Beethoveniana que viria a seguir. Este é o destaque do Clássicos CBN, com o Maestro Helder Trefzger. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 01-04-25

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