Os detalhes da obra de Joseph Haydn

Há 293 anos, no dia 31 de março de 1732, nascia um dos maiores nomes da música clássica: Joseph Haydn, que viria a ser considerado o pai da sinfonia e também do quarteto de cordas. Para celebrarmos o aniversário desse grande compositor, vamos conhecer um pouco da sua última sinfonia, a de número 104, escrita em 1795, quando Haydn vivia em Londres.