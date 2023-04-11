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Clássicos CBN

Orquestra Sinfônica do ES fará tributo a natureza neste ano

Quem traz os destaques é o comentarista Helder Trefgzer

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 18:07

Publicado em 

11 abr 2023 às 18:07
Helder Trefzger, maestro titular da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses)
Helder Trefzger, maestro titular da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) Crédito: Kristina Gonçalves/Arquivo AG
Com a abertura da temporada oficial da Orquestra Sinfônica do ES, nesta quarta-feira (11) e quinta-feira (12), o Clássicos CBN dá um "spoiler" do que vai ser apresentado. Além da Sinfonia n. 1, do ícone do romantismo do século 19 na música clássica, Robert Schumann, teremos uma obra de uma compositora brasileira, Clarice Assad, inspirada no ritual para chamar a chuva praticado pelos povos indígenas do Amazonas. Cantos de pássaros e sons da floresta retratados por uma orquestra sinfônica. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 11-04-23

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