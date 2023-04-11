Orquestra Sinfônica do ES fará tributo a natureza neste ano

Com a abertura da temporada oficial da Orquestra Sinfônica do ES, nesta quarta-feira (11) e quinta-feira (12), o Clássicos CBN dá um "spoiler" do que vai ser apresentado. Além da Sinfonia n. 1, do ícone do romantismo do século 19 na música clássica, Robert Schumann, teremos uma obra de uma compositora brasileira, Clarice Assad, inspirada no ritual para chamar a chuva praticado pelos povos indígenas do Amazonas. Cantos de pássaros e sons da floresta retratados por uma orquestra sinfônica. Ouça a conversa completa!