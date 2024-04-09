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Clássicos CBN

Obras de Mahler são destaques no 'Clássicos CBN'

Ouça a conversa com o maestro Helder Trefzger!

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 18:01

Publicado em 

09 abr 2024 às 18:01
Música clássica
Música clássica Crédito: Pexels
O compositor Gustav Mahler, nascido na República Tcheca e tendo vivido em Viena, foi um importante nome da transição do período romântico para o período moderno. Autor de 10 sinfonias, muitas vezes utilizou uma orquestra sinfônica gigante para expressar as suas ideias. Nesta edição do "Clássicos CBN", o Maestro Helder Trefzger fala um pouco da suas Sinfonia n. 5, cujo adagietto foi utilizado no filme "Morte em Veneza" e também das suas Sinfonias 6 e 1. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 09-04-24

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