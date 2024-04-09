Obras de Mahler são destaques no 'Clássicos CBN'

O compositor Gustav Mahler, nascido na República Tcheca e tendo vivido em Viena, foi um importante nome da transição do período romântico para o período moderno. Autor de 10 sinfonias, muitas vezes utilizou uma orquestra sinfônica gigante para expressar as suas ideias. Nesta edição do "Clássicos CBN", o Maestro Helder Trefzger fala um pouco da suas Sinfonia n. 5, cujo adagietto foi utilizado no filme "Morte em Veneza" e também das suas Sinfonias 6 e 1. Ouça a conversa completa!