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Clássicos CBN

Obra de Mussorgsky destaca desenhos e pinturas de um amigo arquiteto

Ouça a conversa completa!

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 17:33

Publicado em 

18 fev 2025 às 17:33
Música clássica
Quadro Clássicos CBN, com o Maestro Helder Trefzger, traz uma entrevista com um maestro do Rio de Janeiro Crédito: pexels
No quadro Clássicos CBN, com o Maestro Helder Trefzger, iremos abordar um hit da música clássica, a obra “Quadros de uma exposição”, composta pelo russo Mussorgsky em 1874. A obra, originalmente escrita para piano, é inspirada em quadros, desenhos, pinturas e maquetes do arquiteto Victor Hartmann, amigo do compositor, e que havia falecido um ano antes. Posteriormente, em 1922, o compositor francês Ravel fez a versão orquestral da obra que se tornou um grande sucesso. Teremos ainda uma entrevista com o maestro Felipe Prazeres, do Rio de Janeiro, que se apresentará em Vitória no próximo domingo, juntamente com a Orquestra Petrobras Sinfônica. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 18-02-25

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