Obra de Mussorgsky destaca desenhos e pinturas de um amigo arquiteto

No quadro Clássicos CBN, com o Maestro Helder Trefzger, iremos abordar um hit da música clássica, a obra “Quadros de uma exposição”, composta pelo russo Mussorgsky em 1874. A obra, originalmente escrita para piano, é inspirada em quadros, desenhos, pinturas e maquetes do arquiteto Victor Hartmann, amigo do compositor, e que havia falecido um ano antes. Posteriormente, em 1922, o compositor francês Ravel fez a versão orquestral da obra que se tornou um grande sucesso. Teremos ainda uma entrevista com o maestro Felipe Prazeres, do Rio de Janeiro, que se apresentará em Vitória no próximo domingo, juntamente com a Orquestra Petrobras Sinfônica. Ouça a conversa completa!