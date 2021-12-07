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Clássicos CBN

O que é um oboé? Ouça composições que evidenciam o instrumento

Ouça o maestro Helder Trefzger

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 16:58

Publicado em 

07 dez 2021 às 16:58
Oboé
Oboé Crédito: Pexels
Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trefzger apresenta o oboé, um instrumento musical de sopro de palheta dupla da família das madeiras. Ouça as composições que evidenciam o instrumento!
Clássicos CBN - 07/12/2021

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