O que é um oboé? Ouça composições que evidenciam o instrumento

Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trefzger apresenta o oboé, um instrumento musical de sopro de palheta dupla da família das madeiras. Ouça as composições que evidenciam o instrumento!
Clássicos CBN - 07/12/2021
Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 16:58
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