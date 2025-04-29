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Clássicos CBN

O Poema Sinfônico “Os Prelúdios”, de Franz Liszt

Ouça a conversa completa com o comentarista Helder Trefzger

Publicado em 29 de Abril de 2025 às 18:01

Publicado em 

29 abr 2025 às 18:01
Música clássica
Música clássica Crédito: Pexels
O compositor húngaro Franz Lizst (1811-1886) foi um dos expoentes da música clássica do período romântico. Excepcional pianista, aclamado em sua época, Liszt se destacou igualmente como compositor e escreveu concertos, poemas sinfônicos, sinfonias e uma grande variedade de músicas para piano. Entre 1849 e 1882 ele compôs treze poemas sinfônicos. O terceiro deles, Les Préludes (Os Prelúdios), foi concluído em 1853 e estreado no Teatro da Corte de Weimer, em 1854, sob a regência do compositor. Tema para Helder Trefzger nesta edição do Clássicos CBN. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 29-04-25

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