O Poema Sinfônico “Os Prelúdios”, de Franz Liszt

O compositor húngaro Franz Lizst (1811-1886) foi um dos expoentes da música clássica do período romântico. Excepcional pianista, aclamado em sua época, Liszt se destacou igualmente como compositor e escreveu concertos, poemas sinfônicos, sinfonias e uma grande variedade de músicas para piano. Entre 1849 e 1882 ele compôs treze poemas sinfônicos. O terceiro deles, Les Préludes (Os Prelúdios), foi concluído em 1853 e estreado no Teatro da Corte de Weimer, em 1854, sob a regência do compositor. Tema para Helder Trefzger nesta edição do Clássicos CBN. Ouça a conversa completa!