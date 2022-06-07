'O Poderoso Chefão III' e a trilha sonora composta pelo italiano Nino Rota

Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trefzger apresenta alguns trechos da trilha sonora composta pelo italiano Nino Rota para o filme 'O Poderoso Chefão III' - um marco do cinema. Ouça:
Clássicos CBN - 07/06/2022
Publicado em 07 de Junho de 2022 às 18:11
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta