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Clássicos CBN

'O Poderoso Chefão III' e a trilha sonora composta pelo italiano Nino Rota

Ouça o maestro Helder Trefzger

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 18:11

Publicado em 

07 jun 2022 às 18:11
O Poderoso Chefão III: trilha do filme foi composta por Nino Rota
O Poderoso Chefão III: trilha do filme foi composta por Nino Rota Crédito: Paramount Pictures/Divulgação
Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trefzger apresenta alguns trechos da trilha sonora composta pelo italiano Nino Rota para o filme 'O Poderoso Chefão III' - um marco do cinema. Ouça:
Clássicos CBN - 07/06/2022

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