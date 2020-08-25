O inverno de 'Quatro estações portenhas", de Piazzolla

Nesta edição do "Clássicos CBN", o comentarista Helder Trefzger traz como destaques as composições que remetem ao clima de inverno na obra de "Quatro Estações Portenhas", de Astor Piazzolla, reconhecido como grande compositor argentino do século XX. Acompanhe a seleção do Maestro para o quadro desta terça-feira (25):