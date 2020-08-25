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O inverno de 'Quatro estações portenhas", de Piazzolla

A seleção é do comentarista Maestro Helder Trefzger

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 17:22

Publicado em 

25 ago 2020 às 17:22
concerto, orquestra, apresentação violino, música clássica Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Clássicos CBN", o comentarista Helder Trefzger traz como destaques as composições que remetem ao clima de inverno na obra de "Quatro Estações Portenhas", de Astor Piazzolla, reconhecido como grande compositor argentino do século XX. Acompanhe a seleção do Maestro para o quadro desta terça-feira (25):
CLÁSSICOS CBN - 25-08-20
As composições:
Piazzolla - Las Cuatro Estaciones Porteñas: Inverno
"Clássico dos clássicos": Astor Piazzolla y su quinteto Adiós Nonino (Disco completo) - 1969

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