O hino oficial e o hino emocional de cidade de Vitória

Catedral de Vitória: referência na cidade Crédito: Edson Chagas

O "Clássicos CBN" faz uma homenagem para Vitória, a capital do Espírito Santo que celebra 468 anos. Maestro Helder Trefzger nos ajuda a conhecer os dois hinos da cidade: o oficial e o emocional.

"Muita gente fazia confusão sobre qual era o hino de Vitória: se era "Cidade Sol" o oficial, ou seria outro. Mas o oficial foi escolhido em concurso, por volta dos anos 1980: uma composição de Carlos Cruz, que nasceu na Vila Rubim e se radicou no Rio. A letra é de Almeida Rego e arranjo de Maestro Carioca. É um hino muito bonito, mas que ficou muito tempo sem ser reconhecido", diz.

"Já na composição de Pedro Caetano, Cidade Sol, há uma memória afetiva. Ele também compôs a famosa Valsa de Guarapary. Ele deixou um legado e o hino emocional da capital do Espírito Santo. É bom destacar que uma música [hino oficial] não anula a outra. Fato é que ficamos com dois hinos".

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