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Clássicos CBN

O brilho da sonoridade das trompas nas obras de Telemann e Haydn

Ouça a playlist do maestro Helder Trefzger!

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 17:51

Publicado em 

03 ago 2021 às 17:51
Franz Joseph Haydn, um dos mais importantes compositores do período clássico
Franz Joseph Haydn, um dos mais importantes compositores do período clássico Crédito: Reprodução
Nesta edição do Clássicos CBN, Helder Trefzger destaca obras de dois importantes compositores - um do período barroco e outro do classicismo: George Philipp Telemann e Joseph Haydn, dois mestres amplamente reconhecidos. "Da 'Suíte Don Quixote', de Telemann, ao 'Concerto para duas trompas', também de Telemann, passando pela música de câmera de Haydn, temos um repertório refinado e elegante", explica o maestro. Ouça:
Clássicos CBN - 03-08-21
A playlist: 'Concerto para duas trompas' de Telemann; 'Suíte Don Quixote' de Telemann; e 'Cassatio' em Ré maior de Haydn. O "Clássico dos Clássicos" é 'Music for the Royal Fireworks' de Handel.

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