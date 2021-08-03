O brilho da sonoridade das trompas nas obras de Telemann e Haydn

Nesta edição do Clássicos CBN, Helder Trefzger destaca obras de dois importantes compositores - um do período barroco e outro do classicismo: George Philipp Telemann e Joseph Haydn, dois mestres amplamente reconhecidos. "Da 'Suíte Don Quixote', de Telemann, ao 'Concerto para duas trompas', também de Telemann, passando pela música de câmera de Haydn, temos um repertório refinado e elegante", explica o maestro. Ouça: