"No jardim de um mosteiro": 50 anos do Mosteiro zen budista de Ibiraçu

Nesta edição de "Clássicos CBN", o maestro Helder Trefzger fala do compositor, maestro e pianista inglês Albert Ketelbey, nascido em Birmingham, em 1875. O músico ficou conhecido por suas obras de música orquestral leve. Em seu repertório, conta com obras como "In a Persian Market" (1920), "In a Chinese Temple Garden" (1923) e "In the Mystic Land of Egypt" (1931).