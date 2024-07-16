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Clássicos CBN

"No jardim de um mosteiro": 50 anos do Mosteiro zen budista de Ibiraçu

Ouça os comentários de Maestro Helder Trefzger

Publicado em 16 de Julho de 2024 às 17:38

Publicado em 

16 jul 2024 às 17:38
Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu, ES
Mosteiro Zen Vargem Crédito: Instagram/reprodução/@mosteirozen
Nesta edição de "Clássicos CBN", o maestro Helder Trefzger fala do compositor, maestro e pianista inglês Albert Ketelbey, nascido em Birmingham, em 1875. O músico ficou conhecido por suas obras de música orquestral leve. Em seu repertório, conta com obras como "In a Persian Market" (1920), "In a Chinese Temple Garden" (1923) e "In the Mystic Land of Egypt" (1931).
Em homenagem ao aniversário de 50 anos do Mosteiro de Ibiraçu, a obra de destaque deste episódio é "No Jardim de um Mosteiro", de 1915, obra que tornou Albert Ketelby conhecido. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 16-07-24

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