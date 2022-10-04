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Clássicos CBN

Músicas para harpa: conheça os detalhes do instrumento

A conversa é com o comentarista Maestro Helder Trefzger

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 18:09

Publicado em 

04 out 2022 às 18:09
Harpa
Harpa Crédito: Pixabay
O destaque desta edição do Clássicos CBN é a harpa! O Maestro Helder Trefzger traz como destaque composições que têm o instrumento como símbolo musical. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 04-10-22

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