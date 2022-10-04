Músicas para harpa: conheça os detalhes do instrumento

O destaque desta edição do Clássicos CBN é a harpa! O Maestro Helder Trefzger traz como destaque composições que têm o instrumento como símbolo musical. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 04-10-22
Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 18:09
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