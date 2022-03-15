Música clássica é 'pop': artistas populares que se apresentaram com orquestras

Duas bandas famosas e duas orquestras igualmente famosas! Os encontros da banda Metallica com a Orquestra Sinfônica de San Francisco, e da banda Scorpions com a Orquestra Filarmônica de Berlim, resultaram em shows épicos que marcaram gerações e continuam a empolgar plateias. Nesta edição do "Clássicos CBN", o Maestro Helder Trefzger traz um pouco do resultado desses encontros, em clássicos do rock como Nothing Else Matters, Enter Sandman e Still Loving You. Ouça a conversa completa!