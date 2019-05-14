Maurice Jarre, o mestre das trilhas sonoras

Com três Oscars, quatro Globos de Ouro e um Grammy no currículo, o compositor Maurice Jarre é o destaque do Clássicos CBN de hoje! Francês, foi aluno do famosos Conservatório de Paris, e assinou a trilha sonora de quase 50 produções audiovisuais. Entre as mais famosas estão ‘Lawrence da Arábia’, ‘A Testemunha’, e ‘Ghost - Do Outro Lado da Vida’.