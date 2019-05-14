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CLÁSSICOS CBN

Maurice Jarre, o mestre das trilhas sonoras

Entre as mais famosas estão Lawrence da Arábia, A Testemunha, e Ghost - Do Outro Lado da Vida

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 19:37

Publicado em 

14 mai 2019 às 19:37
Com três Oscars, quatro Globos de Ouro e um Grammy no currículo, o compositor Maurice Jarre é o destaque do Clássicos CBN de hoje! Francês, foi aluno do famosos Conservatório de Paris, e assinou a trilha sonora de quase 50 produções audiovisuais. Entre as mais famosas estão ‘Lawrence da Arábia’, ‘A Testemunha’, e ‘Ghost - Do Outro Lado da Vida’.
Clássicos CBN - 14-05-19.mp3
>>> OS EXEMPLOS:
Exemplo 1 Lawrence of Arabia início percussão
Exemplo 2 Lawrence of Arabia tema
Exemplo 3 Witness (1985) main title theme
Exemplo 4 A Passage To India
Exemplo 5 Unchained melody,Ghost (1990)
Exemplo 6 The Message
Exemplo 7 Gorillas in the mist • Theme
Exemplo 8 Doctor Zhivago (1965) Main Title

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