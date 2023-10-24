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Clássicos CBN

Maestro Helder Trefzger segue no desafio das músicas marcantes do cinema

Ouça a conversa com o maestro Helder Trefzger

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 18:01

Publicado em 

24 out 2023 às 18:01
Filme, cinema
Filme, cinema Crédito: Pixabay
Nesta edição do Clássicos CBN, o comentarista Helder Trefzger continua a relembrar algumas trilhas de filmes consideradas épicas. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 24-10-23

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